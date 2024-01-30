Çölde bulunan altı kişinin ölümüyle ilgili beş kişi tutuklandı

Pazartesi gecesi yapılan basın toplantısında yetkililer, davayla ilgili olarak pazar günü birden fazla arama emri çıkarıldığını ifade etti.

Kaliforniya’daki San Bernardino İlçesi Şerif yetkilileri, Toniel Baez-Duarte, Mateo Baez-Duarte, Jose Nicolas Hernandez Sarabia, Jose Gregorio Hernandez Sarabia ve Jose Manuel Burgos Parra olarak tanımlanan beş şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Tüm şüpheliler kefaletsiz tutulurken, tutuklamalar sırasında sekiz silahın ele geçirildiği de aktarıldı.

San Bernardino İlçesi Şerif yetkilileri, soruşturmadan sonra müfettişlerin kurbanların bir esrar ticareti için buluşma ayarladıklarına inandıklarını belirtti. Yetkililerin açıklamasına göre, kurbanların da suç faaliyetlerine karıştığı tahmin ediliyor.

Kurbanlar vurularak öldürüldükten sonra altı cesetten dördü yakıldı. Bu nedenle, kurbanlardan yalnızca üçünün kimlikleri yetkililer tarafından belirlendi: Baldemar Mondragon-Albarran, Franklin Noel Bonilla ve Kevin Dariel Bonilla.

Olayla ilgili olarak geçen salı gecesi Şerif Dispatch'e akşam 20:16 sularında 911'den bir çağrı geldi. Arayanın Franklin Noel Bonilla olduğu bilgisi öğrenildi fakat çağrıda konum yoktu.

Yetkililer, çağrının Adelanto, Kaliforniya'daki Lessing Bulvarı ve Gölge Dağ Yolu bölgesinden geldiğini tespit ettiler ve öldürülen altı kişiyi buldular. Ayrıca kurşunlanmış mavi bir araç da olay yerinde ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.