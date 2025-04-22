Çöldeki sessiz çığlık! Yokluğun varlığı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, bu yıl çöldeki eşsiz bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor: Çöldeki Bienal.

“Yokluğun Varlığı” temasıyla düzenlenen bienal, sanat dünyasının sınırlarını zorlayarak felsefe, bilim ve estetiği bir araya getirdi.

Çölün sessizliğinde yankılanan bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası sanatseverlerin ilgisini çekti.

Bienalin küratörü, dünyaca ünlü sanat tarihçisi ve küratör Hans Ulrich Obrist, etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi:

“Yokluk, sadece bir boşluk değil, aynı zamanda potansiyelin ta kendisidir. Çöldeki Bienal, bu kavramı sanat aracılığıyla keşfetmeyi amaçlıyor.”

Obrist, bienalin Abu Dabi’nin çöl manzarasını bir tuval gibi kullanarak sanatçılara ilham verdiğini vurguladı.

BİLİM VE FELSEFENİN BULUŞMASI

“Yokluğun Varlığı” teması, yalnızca sanatsal bir ifade değil, aynı zamanda derin felsefi ve bilimsel tartışmaları da beraberinde getirdi.

Oxford Üniversitesi’nden felsefe profesörü Dr. Julian Baggini, yokluk kavramının modern felsefede önemli bir yer tuttuğunu belirtti:

“Yokluk, varlığın zıddı olmaktan çok, onun tamamlayıcısıdır. Bienalin bu temayı çöldeki bir platformda ele alması, hem görsel hem de zihinsel bir deneyim sunuyor.”

Bilim dünyasından da bienale destek geldi. MIT Media Lab’den nörobilimci Dr. Anil Seth, yokluk algısının insan bilincindeki yerini araştıran çalışmalarına atıfta bulunarak, “Çöldeki boşluk, insan zihninin anlam arayışını tetikliyor. Bienal, bu algıyı sanat eserleriyle somutlaştırarak izleyiciyi kendi iç dünyasına yolculuğa çıkarıyor” dedi.

SANATÇILAR VE ESERLER

Bienal, 30’dan fazla ülkeden 100’ün üzerinde sanatçıyı bir araya getirdi. Japonyalı sanatçı Yayoi Kusama’nın devasa aynalı enstalasyonu, çöldeki sonsuzluğu yansıtarak izleyicilere yokluğun içinde var olma hissini yaşattı.

İngiliz sanatçı Anish Kapoor ise çöldeki kumları kullanarak oluşturduğu minimalist heykelleriyle “hiçliğin estetiğini” sorguladı. Kapoor, “Çöl, yokluğun en saf hali. Buradaki eserler, bu boşluğu hem görünür hem de hissedilir kılıyor” dedi.

ÇÖLDEKİ ZORLU KOŞULLAR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Bienalin çöldeki konumu, lojistik ve çevresel zorlukları da beraberinde getirdi. Ancak organizatörler, sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle bu engelleri aştı. Abu Dabi Çevre Ajansı’ndan Dr. Shaikha Al Dhaheri, bienalin karbon nötr bir etkinlik olması için güneş enerjisi ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığını belirtti:

“Çöldeki sanat, doğayla uyum içinde olmalı. Bienal, çevre bilincini sanatla buluşturuyor.”

KÜRESEL SANAT SAHNESİNDE YENİ BİR SOLUK

Çöldeki Bienal, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda küresel sanat dünyasında yeni bir tartışma platformu. New York’taki MoMA’nın küratörü Glenn Lowry, bienalin çağdaş sanatın sınırlarını genişlettiğini düşündü:

“Abu Dabi, bu bienalle sanat dünyasının yeni merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yokluğun Varlığı, sadece bir tema değil, bir manifesto.”

Çöldeki bu eşsiz deneyim, sanatseverlere hem görsel hem de entelektüel bir yolculuk vaat ediyor. Abu Dabi’nin uçsuz bucaksız çölünde, yokluk ve varlık arasındaki ince çizgi, sanatın gücüyle yeniden tanımlanıyor.