Coldplay çaldı Celine Dion duygulandı: Sosyal medyada beğeni tufanı koptu

Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleşen Coldplay konserinde izleyiciler, beklenmedik bir konukla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dünya müziğinin ikonik seslerinden Celine Dion, tribündeki yerini alarak konsere renk kattı. ProFM'den edinilen bilgilere göre, Dion'un stadyuma gelişiyle birlikte hayranların coşkusu doruğa çıktı. Grammy ödüllü sanatçı, konseri üç oğluyla birlikte takip etti. Sahneye çıktığında tüm stadyumun alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Dion, büyük bir gururla ayağa kalkarak seyircileri elini kalbine götürerek selamladı.

CHRİS MARTİN'DEN ÖZEL ŞARKI

Coldplay'in solisti Chris Martin, bu özel anı daha da anlamlı kılmak adına Dion'a yönelik duygu dolu sözler sarf etti. Martin, "Oh, Celine, güzel kardeşim. Nerede olursan ol, sen gerçek bir süperstarsın" dizelerini seslendirerek Dion'a olan hayranlığını dile getirdi. Bu jest, tüm stadyumda büyük alkış topladı.

Celine Dion, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Instagram hesabından Coldplay üyelerine teşekkür eden Dion, "Unutulmaz bir akşamdı! Kalbim hâlâ şarkı söylüyor. Grubun ve harika ekiplerinin ailemi bu kadar sıcak ve nazik bir şekilde ağırladığı için içten teşekkürler. Her şey... harikaydı ❤️" ifadelerini kullandı. Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahneden uzak kalan Dion'un bu neşeli ve enerjik halleri, hayranları için umut verici bir işaret oldu.