Çöle dönen Baraj Gölü’nde son durum

Gümüşhane’de kurak geçen kış mevsimi nedeniyle adeta çölleşen Torul Baraj Gölü karların erimesi ve son dönemde etkisini gösteren yağışlarla birlikte normale döndü.

Çöle dönen Baraj Gölü’nde son durum

Vauk Dağından doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit çayı üzerinde enerji üretimi için yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) gölünün su seviyesi yağışsız geçen sonbahar ve kış mevsimi nedeniyle düştü. Toprakların çatladığı ve sular altında kalan yapılar ile tarihi Torul Köprüsünün gün yüzüne çıktığı baraj gölü havzasında meydana gelen kuraklık çevre sakinlerinin de endişelenmesine sebep olmuştu.

Son yılların en yağışsız kış mevsimini geçiren Gümüşhane'de elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan Torul Barajı gölü havzasında yaklaşık 55 metre çekilen su seviyesi ilkbahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son dönemdeki yoğun yağışların etkisini göstermesiyle normal seviyesine döndü. Tarihi Torul Köprüsünün tekrar sular altında kaldığı baraj gölü havzası normale dönerken çevre sakinleri kış mevsiminde bomboş olan baraj gölünün normal seviyesine gelmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Son yağışlarla birlikte baraj doluluğunun normale döndüğünü söyleyen Mehmet Atasu, “Kış mevsiminde buralar çöl halindeydi, dikenler ortaya çıkmıştı. Son yağışlarla birlikte buralar kapandı. Burada hiç su yoktu baraj bomboştu. Havalar ısınmaya başlayıp yüksekteki karlar eriyince baraj doldu tarihi Torul Köprüsü kapandı şu anda oradan geçiş yok. Baraj boşalınca tekrar faaliyete başlıyor” dedi.

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