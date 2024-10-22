Collin Morikawa, Makao'ya hayran kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Collin Morikawa, Makao'ya hayran kaldı

Collin Morikawa, Makao’da düzenlenen "Sands Golf Günü" etkinliğinde, tarihi ve turistik alanları gezip yerel kültürü keşfederek, bölgenin spor ve turizm potansiyelini tanıttı.

Makao’da düzenlenen "Sands Golf Günü" etkinliği kapsamında, dünya sıralamasında dördüncü olan profesyonel golfçü Collin Morikawa, bölgenin turistik cazibe merkezlerini keşfetti. Sands'in özel organizasyonuyla Morikawa, Makao’nun dünya mirasları ve popüler turistik alanlarını ziyaret etti. Bu gezide, Yick Loong Firecracker Factory ve Taipa'nın tarihi bölgesi olan Rua do Cunha sokaklarını gezerek yerel kültürü ve mutfağı deneyimledi.

Etkinlik, Sands Grubu'nun Makao'yu “Spor Şehri” olarak tanıtma çabalarının bir parçası olup, spor turizmini teşvik etmeyi ve çok yönlü turizm fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Ünlü sporcular aracılığıyla bölgenin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için yapılan bu etkinlik, aynı zamanda golf sporunu daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

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