Columbia Üniversitesi açıkladı: İdrardaki metal seviyesi kalp hastalığı ve ölüm riskini artırıyor

ABD genelindeki çeşitli insan gruplarını kapsayan çalışma, idrardaki altı metalin birlikte bulunmasının kalp hastalığı riskini %29, ölüm riskini ise %66 oranında artırdığını gösterdi. Çalışma, metal maruziyetinin sağlık üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular sağladı ve önceki araştırmalardan daha geniş bir metal yelpazesi inceledi.

Araştırmada, Amerikan Çok Etnikli Ateroskleroz Çalışması'ndan (MESA) elde edilen veriler kullanıldı. Katılımcılardan alınan idrar örnekleri analiz edildi ve sağlık durumları yaklaşık yirmi yıl boyunca izlendi. Çalışmaya katılanların %39'u Hispanik olmayan beyaz, %27'si Hispanik olmayan siyah, %22'si Hispanik/Latin ve %12'si Çinli olarak tanımlandı. Araştırmada, 1.100'den fazla katılımcıda kalp hastalığı gelişti ve yaklaşık 1.900 kişi hayatını kaybetti.

Kadmiyumun kalp hastalığı riskini %25, ölüm riskini ise %68 artırdığı belirlendi. Araştırmanın baş yazarı Dr. Irene Martinez-Morata, "Bu bulgular, metal maruziyetinin kalp hastalığı ve ölüm oranları üzerindeki rolünü vurguluyor. Maruziyetin azaltılması, özellikle sağlık eşitsizlikleriyle mücadele eden topluluklarda kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir" dedi.

Metal maruziyeti, hava kirliliği, kirli su ve yiyecek gibi çeşitli kaynaklardan gerçekleşebilir ve genellikle azınlık ve düşük gelirli topluluklarda daha yaygındır. Araştırma, bu gruplarda metallerin daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ve sağlık sorunlarına katkıda bulunduğunu gösterdi.

Amerikan Kalp Derneği, arsenik, kadmiyum ve kurşun gibi metallerin risklerini kabul etmişti; ancak bu çalışma, tungsten ve kobalt gibi daha az incelenmiş metallerin de tehlikelerini ortaya koydu. Araştırma, idrardaki metal karışımını analiz etmek için gelişmiş makine öğrenimi teknikleri kullandı ve metallerin birleşik etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

Dr. Martinez-Morata, "Tungsten ve uranyum gibi metallere maruziyet ABD'de yaygındır ve bu metaller çeşitli kaynaklardan gelebilir" dedi. Gelecekteki araştırmaların, metal seviyelerinin yaşam boyu izlenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Cashell Jaquish ise bu bulguların toplumsal metal maruziyetini azaltma çabalarına yol açabileceğini belirtti.

Bu çalışma, metallerin kalp hastalıklarındaki rolünü anlamada önemli bir adım teşkil ediyor ve gelecekteki kamu sağlığı politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunabilir.