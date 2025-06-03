Çölyak hastalarına glütensiz destek

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu bulunan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla 100 aileye glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan gıda paketi dağıttı.
"GIDA PAKETLERİNİ TESLİM ETTİK"
Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, "Başkanımız sayın Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla çölyak hastalarına da destek olmaya başladık. Bin aileye Kurban Bayramı öncesi yaptığımız gıda kolisi yardımlarının ardından 100 çölyak hastası aileye gıda paketlerini teslim ettik" dedi.
Glütensiz gıda paketini teslim alan aileler, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a destekleri için teşekkür etti.