Yazar Çomaklı, dedesine gazilik unvanı verilmesini istiyor

1893 doğumlu dedesinin hatıraları ilk olarak okul yıllarında dinlediği belirten Yazar Zekiye Çomaklı: Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) gönderdiği dilekçesinde “Dedeme gazilik madalyası verilmesinden başka bir talebim yoktur” diye ifade etti.

Dedesi Yusuf Koçak’ın kendi atı ve silahıyla Sarıkamış Harekatına katıldığını ve Soğanlı Dağları’nda çıkan tartışmada sol kulunda ve elinden yaralandığı anlattığı ifade eden Yazar Zekiye Çomaklı: “Lisedeki eğitim döneminde öğretmenin Sarıkamış Harekatı ve Erzurum’un kurtuluşu konusunda ödev verdi. Dedem, bir hatırasında bana Araplar Düzü’nde 6 aylık askerken başlayan Sarıkamış Harekatı’na nasıl katıldığını anlatmıştı. İlçedeki arkadaşları Fillo Hafız ve İsa Bey ile birlikte Soğanlı Dağları’ndaki savaşa katılmışlar. Dedem, savaş sırasında sol koluna isabet eden şarapnel parçası sebebiyle yaralanmış. Dedemin ölmediğini gören arkadaşları onu Erzurum'daki hastaneye ulaştırmışlar. Dedem, tedavisi sonrası Erzurum-Erzincan kara yolunun Tercan Mustafa bey bölümünde çalışan yol taburunda geri hizmetli olarak görevlendirilmiş. Ermenilerin bölgede Erzurum'u işgaline kadar burada görev yapmış. Aşkale ilçesinden arkadaşları İsa Yılmaz, Cihan Çoban, Fillo Hafız ve Gençağa Bey ile kendi at ve silahlarıyla mücadeleye destek veriyorlar. Savaş bitiminde tekrar Aşkale'ye geri dönüyorlar. Dedem, savaş sırasında 28'inci Fırka 83'üncü Alay 2'nci Tabur Komutanları Yüzbaşı Musa Kazım ve Yüzbaşı Harputlu Kürt Selim komutasında görev aldığını anlatmıştı” dedi.

Dedesine gazilik madalyası verilmesi konusunda ilk olarak 2009 yılında müracaat ettiğini belirten Çomaklı: “MSB bu müracaatımı kabul etmedi. Nedeni de ellerinde o döneme ait belge ve fotoğraf bulunmadığını söylediler. Dedemin hakkı olan gazilik madalyası dışında bir talebimiz yoktur. Sarıkamış Harekatı’nda Soğanlı Dağları’nda görev almış, vurulmuş gazi olmuş. Tedavisi sonrası yine mücadelesine devam etmiş. Bu konuda hiçbir talebi bulunmamış. Şimdi ben torunu olarak dedemin hakkı olan gazilik madalyasını verilmesini istiyorum. Başka hiçbir talebim ve beklentim yoktur” diye konuştu.