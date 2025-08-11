Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, kadrosuna katmak istediği Kingsley Coman için Bayern Münih'le anlaştı. Oyuncunun yıllık maaşı da netleşti.

Bayern Münih’in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, kariyerine Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında devam etmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki futbolcu, Al Nassr ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı ve 2028 yılına kadar Suudi Arabistan kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Coman’ın Al Nassr ile yapacağı anlaşmanın yıllık maaşının 20-25 milyon Euro arasında olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Suudi kulübü Coman için Bayern Münih’e 35 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ve transfer görüşmeleri devam ediyor.

Bayern Münih formasıyla geçen sezon 45 maçta mücadele eden Coman, 9 gol atarken 6 da asist yaptı.

Son Haberler
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’da uyuşturucu operasyonu