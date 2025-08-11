Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu

Bayern Münih’in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, kariyerine Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında devam etmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki futbolcu, Al Nassr ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı ve 2028 yılına kadar Suudi Arabistan kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Coman’ın Al Nassr ile yapacağı anlaşmanın yıllık maaşının 20-25 milyon Euro arasında olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Suudi kulübü Coman için Bayern Münih’e 35 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ve transfer görüşmeleri devam ediyor.

Bayern Münih formasıyla geçen sezon 45 maçta mücadele eden Coman, 9 gol atarken 6 da asist yaptı.