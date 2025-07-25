Come to Türkiye! Taraftar çıldırdı: Shakhtar'dan onu istiyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşılaşan Shakhtar Donetsk’in medya direktörü Daria Bondar, İstanbul’da yoğun ilgiyle karşılaştı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bondar, Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla mesaj alıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları bana ‘Türkiye’ye gel’ diyor ama ben Shakhtar’ı gerçekten çok seviyorum. Buraya tekrar geleceğim,” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILGIN”

Türkiye Ligi’ni zaman zaman takip ettiğini belirten Bondar, “Shakhtar’da çalışıyorum, tüm zamanımı bu takıma adıyorum. Beşiktaş taraftarı gerçekten çılgın, atmosfer harika. Pozitif anlamda şok oldum,” dedi.

ARDA TURAN’A ÖVGÜ

Ayrıca Arda Turan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Bondar, “Arda Turan takımdaki herkese saygı duyuyor, çalışanları ve oyuncuları motive ediyor. O bir efsane ve çok ünlü biri ama öncelikle insan kalmayı başarmış. Bize güç veren onun karakteri,” diye konuştu.