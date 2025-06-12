Çömez’den ‘Gaziosmanpaşa’ tepkisi: “Hukuku uygun ama ahlaka uygun değil”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılandığı davaya değinen Çömez, “Artık Türkiye’de hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Türkiye’de artık bir ceberrut düzenin hukuk uygulamaları hakim. Ergenekon kumpasını yaşamış birisi olarak söylüyorum; yıllar önce FETÖ ile kol kola oldukları dönemleri aratmayacak kadar bir hukuk katliamı yaşanıyor” dedi.

Aylardır adaletin tecelli etmesi beklenirken Özdağ’ın halen cezaevinde bulunduğunu kaydeden Çömez, “Biz buna şiddetle itiraz ediyoruz. Sayın Ümit Özdağ’ın bu hukuksuzluktan kurtulmasını ve siyaset arenasına dönmesini istiyoruz. İktidar mensupları ellerine geçirmiş oldukları güçle devlet kurumlarını kullanıyor olabilirler. Yargının, demokrasinin kurum ve kurallarını ayaklar altına almış olabilirler ama hepimiz adalete ve hukuka ihticayı olacağı dönemler olacaktır” ifadesini kullandı.

İktidara seslenen Çömez, “Artık yargıyı siyasallaştırmayın. Devlet kurumlarını kendi kontrolünüz altında kullanacka bir enstürüman olarka görmeyin. Bu ülkenin kurumlarını yerle bir etmeyin” şeklinde konuştu.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’NİN CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇMESİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına değinen Çömez, “Elde somut ve sabit, hukukun genel kurallarına uygun gerekçeler yok. Cezavine götürülüş ve kamuoyuna takdim ediliş biçimi de ayrı bir konu. Ancak millet iradesi bugün gasp edilmiştir. 275 bin kişinin oy kullandığı seçimler yok sayılmıştır” dedi.

“MİLLET İRADESİNİN GASP EDİLMESİNE KAŞRIYIZ”

Bahçetepe'nin görevden alınması ardından yapılan başkan vekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz'in kazandığını hatırlatan Çömez, “Hukuku uygun ama ahlaka, demokratik teamüllere uygun olmayan bir şekilde belediye başkanı seçildi. Kendisinin bir zamanlar FETÖ’ye yakın mesajlar attığını görerek sürecin nasıl çalıştığını görmüş oldu. Bu hukuksuzluklara, bu haksızlıklara, millet iradesinin gasp edilmesine şiddetle itiraz ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İKTİDARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE TANIK OLUYORUZ”

Al Jazeera’nin bir haberi ile BM'nin Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Vela isimli gemiyle ilgili çağrısını hatırlatarak Türkiye-İsrail arasındaki ticaretin devam ettiğine işaret eden Çömez, “İktidarın burada çok vahim bir ikiyüzlülüğüne tanık oluyoruz. İsrail’le ticaret yapmıyoruz demelerine rağmen çok yoğun bir ticaret haciminin devam ettiğini ve bu gerçeklerin saklandığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İKTİDARA ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

İYİ Parti’nin asgari ücretle ilgili talebini de paylaşan Çömez, “Enflasyon böyle devam edecek olursa asgari ücret yıl sonuna doğru açlık sınırının 8-10 bin lira civarında altına inecek. Bu Türkiye'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektir. İktidarın, emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili bir adım atması ve revizyon yapması şarttır” diye ekledi.

