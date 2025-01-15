Como, Alex Valle için Barcelona ile görüşüyor

İtalya Serie A kulübü Como, Barcelona'nın genç sol bek oyuncusu Alex Valle için transfer görüşmeleri yapıyor. Şu an için Celtic’te kiralık olarak forma giyen Valle, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Como'nun, Cesc Fàbregas’ın teknik direktörlüğünü yaptığı bu kulüp, Ocak transfer dönemi boyunca transfer hamleleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Valle’yi büyük bir potansiyel olarak gören Como, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalarını artırmış durumda.

Valle'nin son dönemdeki performansı, Barcelona'nın onu Celtic'e kiralamasının ardından iyice yükseldi. Valle, Celtic formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele etti. Öne çıkan maçlarından biri, Ekim ayında Atalanta’ya karşı oynanan 2024/25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadeleydi. Celtic’in bu mücadelede Atalanta'ya karşı verdiği zorlu mücadelede Valle'nin katkıları gözlemlendi.

Valle’nin durumu, Como'nun transfer politikasına da etki etmiş gibi görünüyor. Fabrizio Romano ve Matteo Moretto gibi ünlü transfer gazetecilerinin aktardığına göre, Como kulübü, Valle ile ciddi şekilde ilgileniyor. İtalya kulübü, genç oyuncuyu sol bek mevkisinde büyük bir potansiyel olarak değerlendiriyor. Como'nun bu transfer için hızla görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Celtic’in, Arsenal’in yıldız oyuncusu Kieran Tierney’yi kadrosuna katması halinde, Valle’nin Como'ya transferi için de bir fırsat doğabilir. Tierney, Arsenal’deki beş yıllık serüvenin ardından eski kulübü Celtic’e dönmeye hazırlanıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Valle’nin Como’ya geçişi kolaylaşabilir.

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Bu dönemde Como, Serie A'daki en büyük harcamaları yapan kulüp olma yolunda ilerliyor. Ocak ayında, kulüp üç kalıcı transfer yaptı. Fabregas’ın ekibi, kaleci Jean Butez’i yaklaşık 2 milyon euroya, Lyon’dan ise Maxence Caqueret’i yaklaşık 15 milyon euroya transfer etti.

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Real Betis’ten alınan Assane Diao, Milan’a karşı yaptığı başarılı performansla dikkat çekmiş ve kulüp, genç oyuncuyu 12 milyon euroya kadrosuna katmıştı.