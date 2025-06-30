Comolli bu kez Galatasaraylıları çıldırttı

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Comolli bu kez Galatasaraylıları çıldırttı

Daha önce Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David ve Jadon Sanco için hamle yapan Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, bu kez de Galatasaray'ın talip olduğu Sascha Boey için devreye girdi. Comolli, Ali Koç'un yönetiminde sarı lacivertlilerde görev yapmıştı.

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadorsuna katarak hızlı bir giriş yapan, Nijeryalı forveti Victor Osimhen'in kalıcı transferi için de oyuncudan yanıt bekleyen Galatasaray, diğer pozisyonlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar sağ bek için yine Bayern Münih forması giyen eski oyuncu Sacha Boey'i listenin üst sıralarına yazdı.

Marsilya'nın da kadrosuna katmak istediği Boey için Fransız basınında çıkan yeni bir habere göre genel direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Damien Comolli'nin yürüttüğü Juventus, Sacha Boey için devreye girdi.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Flamengo-Bayern Münih maçını yerinde izleyen Comolli'nin maçtan sonra Boey için bir yıllık kiralama teklifinde bulunduğu, Alman ekibinin önceliğinin ise oyuncuyu bonservisiyle satmak olduğu öğrenildi.

Comolli, Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David ve Jadon Sanco için de hamle yaparak sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

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