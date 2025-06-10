Comolli duyurdu: Eski dosttan Fener'e bir iyi, bir kötü haber

Serie A ekiplerinden Juventus, yeni genel direktörü Damien Comolli için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Comolli, İtalyan ekibinin önümüzdeki sezon teknik direktör Igor Tudor ile devam edeceğini açıkladı.

Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Comolli, Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isimle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

'BİZİMLE KALMAK İSTİYOR'

Juventus'a ara transferde kiralık olarak katılan Kolo Muani'yi takımda tutmak istediklerini söyleyen Comolli, Fransız futbolcunun İtalya'da kariyerini sürdürmek istediğini belirtti. Comolli, Muani için, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Kolo Muani'nin kiralık sözleşmesinin uzatılması konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardık. Muani gelecek sezon da bizimle kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.

'ÜST DÜZEY BİR OYUNCU AMA...'

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer Juventus'lu Vlahovic hakkında da konuşan Comolli, şunları söyledi:

"Geçen hafta Dusan ile konuştum. Yakında geri dönecek ve onunla tekrar konuşarak ne düşündüğünü anlamak istiyorum.

Dusan, üst düzey bir oyuncu ama ocak ayından itibaren bazı şeylerin yolunda gitmediği açık. İnişler ve çıkışlar oldu ancak ayrıntılara girmek istemiyorum. Önce Dusan ile konuşup onun izlenimlerini ve hislerini öğreneceğim. Ondan sonra karar verebileceğim."