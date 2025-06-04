Comolli transfere başladı: Eski Fenerbahçeli Juventus’a gidiyor

Juventus Genel Direktörlüğü’ne getirilen Damien Comolli, İtalyan kulübünde yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre Comolli, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen İsak Vural’ı transfer listesine aldı.

TuttoSport'un haberine göre Serie A'dan Juventus, Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis İsak Vural ile ilgileniyor. Juventus önemli bir potansiyel barındıran İsak Vural’ı geleceğe yatırım olarak transfer etmek istiyor.

Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu dikkatleri çekti. Bu sezon Frosinone'de 24 maça çıkan İsak Vural 2 asist yaptı.

İsak Vural Benfica altyapısından 2022 Şubat ayında transfer olduğu Fenerbahçe’den 2023 Mart ayında ayrılarak İsveç’in Hammarby takımına transfer olmuştu. İsak Vural Ümit Milli takım formasını da giyiyor.