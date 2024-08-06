COMSTECH bursu iki Filistinliye verildi

COMSTECH, Filistinli öğrenciler için burs programının ikinci aşamasını Nisan ayında başlattı ve onlar için ek 5.000 burs sözü verdi. Haziran 2021'deki ilk aşamada, OIC kuruluşu Filistinli öğrenciler için 500 burs duyurdu ve şu anda yaklaşık 100'ü, öğrenim ve yurt ücretlerinin yanı sıra aylık maaşlarının da karşılandığı çeşitli Pakistan üniversitelerinde programdan yararlanıyor.

COMSTECH'in yaptığı açıklamada "Faisalabad Üniversitesi yetkilileri, COMSTECH Filistin Burs Programı kapsamında tam fonlu lisans derecesi programına devam etmek üzere gelen Amir SF Rasas ve Soltan Nasser Mahfouz Barakah adlı iki Filistinli öğrenciyi daha karşıladı" denildi.

COMSTECH, program için Pakistan Özel Sektör Üniversiteleri Birliği (APSUP) ve COMSTECH Mükemmeliyet Konsorsiyumu (CCoE) üyesi üniversitelerle iş birliği yaptığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Bu program kapsamında yakın gelecekte önemli sayıda Filistinli öğrencinin Pakistan'a gelmesi ve bu öğrencilerin çeşitli Pakistan üniversitelerine yerleştirilmesi bekleniyor" denildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki İsrail askeri harekatında en az 39.550 Filistinli öldürüldü. Filistinli sağlık yetkilileri, ölümlerin çoğunun sivil olduğunu söylüyor.

İsrail, Hamas'ın Yahudi devletinin içinde sürpriz bir saldırı başlatmasının ardından Gazze'de askeri harekat başlattı, 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kişiyi rehin aldı. Geçtiğimiz hafta Lübnan ve İran'da üst düzey Hizbullah ve Hamas liderlerini öldüren saldırıları, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmanın patlak vermesine dair korkuları artırdı.