Concacaf Gold Cup heyecanı başlıyor: Yıldız futbolcular bu turnuvada

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Concacaf Gold Cup heyecanı başlıyor: Yıldız futbolcular bu turnuvada

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu’nun (Concacaf) en prestijli turnuvası olan 2025 Gold Cup'ta heyecan başlıyor.

Bu yıl 18. kez düzenlenecek olan Concacaf Gold Cup, 15 Haziran TSİ 05.15'te oynanacak Meksika - Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacak. Gold Cup, milli düzeyinde konfederasyonun en önemli futbol organizasyonu olarak biliniyor.

TURNUVANIN EV SAHİPLERİ ABD VE KANADA

2025 Gold Cup, ABD ve Kanada genelinde 14 statta oynanacak. Bu statlar arasında 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak beş stadyum da yer alıyor. Öne çıkan statlar arasında AT&T Stadium (Arlington), SoFi Stadium (Inglewood) ve BC Place (Vancouver) bulunuyor.

Meksika ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanacak turnuvanın açılış karşılaşmasına ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Inglewood şehrinde bulunan SoFi Stadium ev sahipliği yapacak.

Turnuvada yer alacak takımlardan Meksika'da Santiago Gimenez, Kanada'da Jonathan David, ABD’de Malik Tillman, Jamaika’da Leon Bailey gibi yıldız isimler ter dökecek.

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