ConocoPhillips çalışanlarının dörtte birine kapı göründü

ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden Houston merkezli ConocoPhillips, küresel iş gücünde önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, dünya genelindeki çalışanlarının %25'ine tekabül eden ve 3.250 kişiye varan bir işten çıkarma süreci başlattı.

VERİMLİLİK HEDEFİ VE BİRLEŞME SONRASI ADAPTASYON

Karar, şirketin geçen yıl tamamlanan 17 milyar dolarlık Marathon Oil satın alımının ardından geldi. Şirket sözcüsü Dennis Nuss yaptığı yazılı açıklamada, "Sahip olduğumuz kaynaklarla nasıl daha verimli olabileceğimizi sürekli değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Büyük ölçekli satın almaların ardından çalışan sayısında optimizasyona gitmek, sektörde sıkça görülen bir uygulama.

PETROL FİYATLARINDAKİ DURGUNLUK TEMEL ETKEN

Son dönemdeki işten çıkarmaların arkasında, petrol fiyatlarının "orta seviyede" seyretmesi yatıyor. Ham petrolün varil fiyatının yılın büyük bölümünde yaklaşık 64 dolar civarında seyretmesi, şirketler için kârlılığı sürdürülebilir kılsa da, son birkaç yıldaki daha yüksek ortalamalara kıyasla düşük kalıyor. 2024 yılında ortalama varil fiyatı 77 dolar seviyesindeydi.

SEKTÖRDEKİ DİĞER İŞTEN ÇIKARMA DALGALARI

ConocoPhillips, sektördeki tek büyük örnek değil. ABD'nin ikinci büyük petrol şirketi Chevron da bu yıl içinde, o dönemki iş gücünün %20'sine denk gelen yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Diğer birçok şirket de benzer ancak daha küçük ölçekli indirim programları yürütüyor.

Ancak, bu büyük çaplı işten çıkarmaların, sektörün genel istihdamına henüz çok büyük bir darbe vurduğu söylenemez. Federal veriler, petrol ve gaz hizmetleri sektöründe haziran ayı itibarıyla bir önceki yıla kıyasla istihdamın sadece %2 azaldığını gösteriyor.