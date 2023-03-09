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Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı

Tottenham'ın Milan'a Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından Richarlison, maç sonu yaptığı açıklamada Conte'yi sert bir dille eleştirdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:43
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Conte'ye Richarlison'dan ağır tepki

Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison, Milan'a elendikleri Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından teknik direktör Antonio Conte'yi sert bir şekilde eleştirdi.

Sezon başında 57 milyon euro karşılığında Everton'dan Tottenham'a gelen, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de oynamadığı için Conte'ye tepki gösterdi.

"CONTE CEVAP VERMEDİ"
Richarlison yaptığı açıklamada "Açıkçası neden kaldığımı anlamadım. West Ham United ve Chelsea maçlarında iyi oynadım, Wolverhampton karşılaşmasında beş dakika görev yapabildim! 'Neden?' diye sorduğumda ise Conte cevap vermedi. Milan maçı öncesi Conte testlerden geçmemi istedi. Testleri geçebilmem halinde Milan maçında oynayacağım söylendi. Fakat Milan maçına yine yedek başladı. Anlamak çok güç. Ben oynamak istiyorum." dedi.

"KARŞISINDA APTAL YOK"
İtalyan teknik adam Conte ile ilgili sözlerine devam eden Richarlison "Conte bakalım bu kez neler söyleyecek! Karşısında aptal yok! Oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu sezon benim adıma berbat geçti. Sakatlıklar yaşadım ama sahaya çıktığımda formam için canımı ortaya koyarım. Bence oynamam gerekiyordu ama bunun için asla ağlayamam" açıklamasını yaptı.

PREMİER LİG'DE GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Bu sezon Tottenham'da toplam 25 resmi maçta 1122 dakika forma giyen Richarlison, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Richarlison, bu sezon 17 Premier Lig maçında gol atmayı başaramadı. 

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