Kenarı çıtır içi yumuşacık çikolatalı cookie kurabiye sevilen bir lezzet. Cookie tarifini denemek isteyenler için derledik. Peki, cookie kurabiye nasıl yapılır? Cookie kurabiye tarifinin malzemeleri neler?

Çikolatalı cookie 10-12 dakika arasında pişirilmelidir. Pişirme sırasında fırın başında beklemek dakikayı kaçırmamak açısından önemlidir.

COOKİE KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 125 gram tereyağı

- ½ su bardağı şeker

- ½ su bardağı esmer şeker

- 1 paket vanilya

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 tane yumurta

- 1 çimdik tuz

- 1 buçuk su bardağı un (200 ml)

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 200 gram kadar parça çikolata veya damla çikolata

COOKİE KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çikolatalı Cookie yapımına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, şeker ve esmer şekeri çırparak başlayalım. Ardından üzerine 1 adet yumurtayı ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim.

Vanilya, karbonat, tuz ve 1 yemek kaşığı nişastayı sırasıyla ekleyelim.

Karıştırma kabına unu eklemeye başlayalım. Burada unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Çikolata parçalarını ekleyerek spatula yardımıyla karıştıralım.

Cookilerin üzerine eklemek üzerine iki yemek kaşığı kadar çikolata ayıralım.

Kurabiye hamurunu dondurma kaşığı ile alarak şekil verelim. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine aralarında en az 4-5 cm boşluk kalacak şekilde dizelim. Ayırdığımız parça çikolataları cookielerin üzerine bastırarak ilave edelim.

Fırınımızı önceden 200 derecede ısıtalım. Isınan fırına tepsimizi koyalım. 200 derece fırında alt üst pişecek şekilde 10-12 dakika arasında pişirelim. Burada cookielerin kenarların kızarması gerekir. Kenarı kızaran Cookie pişmiş demektir.