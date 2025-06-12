Çöp aracında facia! Temizlik işçisi yürekleri ağza getirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aydın’ın Çine Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, hareket halindeki çöp aracından düşerek ağır yaralandı. O anlar kameraya yansırken, Dok, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, Murat Yüksel’in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok’un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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