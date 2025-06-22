Çöp atma kavgasında döner bıçağıyla saldırdı

Kaynak: İHA
Çöp atma kavgasında döner bıçağıyla saldırdı

Adıyaman’da iki esnaf arasında çöp atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki esnaf arasında çöp atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T. isimli kişi döner bıçağı darbesiyle yaralandı.
Yaralı şahıs, olay yerine gelen yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan V.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Çöp atma kavgasında döner bıçağıyla saldırdı
Çöp atma kavgasında döner bıçağıyla saldırdı
Şişli'de gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
Şişli'de gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
Turhan Çömez'den dikkat çeken Fatih Altaylı tepkisi 'Yeni uygulama bu mu? Sarayda suyunu ısıtıp içeri almak'
Turhan Çömez'den dikkat çeken Fatih Altaylı tepkisi 'Yeni uygulama bu mu? Sarayda suyunu ısıtıp içeri almak'
Barış Pehlivan'dan Altaylı gözaltısı ile ilgili önemli üç soru
Barış Pehlivan'dan Altaylı gözaltısı ile ilgili önemli üç soru
İsmail Saymaz gözaltına alınan Fatih Altaylı’ya ne olacağını açıkladı
İsmail Saymaz gözaltına alınan Fatih Altaylı’ya ne olacağını açıkladı