Çöp ev temizlendi, mahalleli nefes aldı

Yenişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, İyilik Masası'na gelen bir evden kötü kokular yayılıyor şikayeti üzerine gittikleri Yeni Mahalle Dere Sokak'ta çöp evle karşılaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 1 buçuk ton çöpü temizleyerek evi dezenfekte etti.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine adrese giden zabıta ekipleri, çöp evle karşılaşınca Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu evden 1 buçuk ton çöp çıkarıldı ve ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

evredeki vatandaşlar, evin temizlenmesiyle rahat bir nefes aldı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.