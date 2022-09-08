Çöp kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Okan Şahin, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada Faruk M. (28)'nin kullandığı çöp kamyonunun altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cadde araç trafiğine kapatıldı.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahin’in hayatını kaybettiğini açıkladı. İncelemelerin ardından Okan Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahin’in kamyonun altındaki motosikleti ve ön taraftaki kaskı görevliler tarafından yol kenarına kaldırıldı. Temizlik işçilerinin büyün üzüntü yaşadığı görüldü.
Kazayla ilgili inceleme devam ettiği açıklandı.
(Kaynak: İHA)
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