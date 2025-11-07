Trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın adresi bu kez Kocaeli Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan park oldu. Çöp kamyonu, park alanında manevra yaptığı sırada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan Cesim Açık’a çarptı.

Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Belediye Başkanı Büyükgöz’den başsağlığı mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükgöz "Mesai arkadaşımız Cesim Açık’ı elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.