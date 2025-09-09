Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yolun karşısına geçerken çöp toplama kamyonunun çarptığı Selim Gürbüz (70), öldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Saray'ın Ayazpaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e, yan yoldan çıkan Emre Y.'nin kullandığı belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarptı.

Gürbüz, kamyonun altında kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kamyon şoförü Emre Y.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Son Haberler
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Erdoğan, Rabia'yı kabul etti
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi