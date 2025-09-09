Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü! O anlar kamerada

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Saray'ın Ayazpaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e, yan yoldan çıkan Emre Y.'nin kullandığı belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarptı.
Gürbüz, kamyonun altında kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kamyon şoförü Emre Y.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.