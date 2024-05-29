Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Bilal D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde 27 Mayıs günü konteynere çöp atan bir vatandaş, parçalanmış halde bir ceset buldu.

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Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmalarda cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Bilal D. dün gözaltına alınmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Savcılık şüpheli Bilal D.'yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, hakimlik, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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