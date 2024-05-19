Çöp kutusu sahayı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Çöp kutusu sahayı karıştırdı
Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan karşılaşma, Suluova Sebatspor'un attığı gol sonrası istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off mücadelesinde Merzifonspor ile Suluova Sebatspor karşı karşıya geldi. 5.450 kişilik Merzifon İlçe Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi.

Gökhan Özbulut'un yönettiği karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Suluova Sebatspor'un 90+1'de ilk golünden sonra saha bir anda karıştı.

Sebatsporlu futbolcular gol sevincini yaşarken üstünlerine önce pek şişe sonra da çöp kovası fırlatılınca tansiyon bir anda gerildi. Polis ekiplerinin ve saha güvenliğinin müdahelesiyle önlendi. Sebatspor'un 90+3'te bulduğu ikinci golün ardından tekrardan artan gerilim maçın bitiş düdüğü ile adeta patladı.

Maçın bittiğini ilan eden düdüğün çalmasıyla iki takımın futbolcuları arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalışsa da olaylar bir süre devam etti.

Suluova Sebatspor oyuncuları ve teknik heyeti geçenlerde karşılaştıkları Bölgesel Amatör Lig şampiyonu Türk Metal 1963 Spor oyuncularını maça çıkarken alkışlayarak tebrik etmişlerdi.

66.jpg

n.jpg

11.jpg

aw207554-03.jpg

aw207554-02.jpg

aw207554-04.jpg

aw207554-01.jpg

Son Haberler
AKP’li belediyelerde ihaleler yabancıya gitmedi. Taş bile TÜGVA’dan Gündem
AKP’li belediyelerde ihaleler yabancıya gitmedi. Taş bile TÜGVA’dan
Ünlü spor programı sunucusu çocuğa tecavüzden gözaltına alındı. Herkes şok oldu Spor
Ünlü spor programı sunucusu çocuğa tecavüzden gözaltına alındı. Herkes şok oldu
Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı
AKP’nin Atatürk’süz 19 Mayıs afişine vatandaş Atatürk portresi yapıştırdı Gündem
AKP’nin Atatürk’süz 19 Mayıs afişine vatandaş Atatürk portresi yapıştırdı
Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması Gündem
Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması
Seyir halindeki otomobil alev aldı Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil alev aldı
AKP'den geriye 2,4 milyar lira borç kaldı Gündem
AKP'den geriye 2,4 milyar lira borç kaldı