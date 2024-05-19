Çöp kutusu sahayı karıştırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off mücadelesinde Merzifonspor ile Suluova Sebatspor karşı karşıya geldi. 5.450 kişilik Merzifon İlçe Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi.

Gökhan Özbulut'un yönettiği karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Suluova Sebatspor'un 90+1'de ilk golünden sonra saha bir anda karıştı.

Sebatsporlu futbolcular gol sevincini yaşarken üstünlerine önce pek şişe sonra da çöp kovası fırlatılınca tansiyon bir anda gerildi. Polis ekiplerinin ve saha güvenliğinin müdahelesiyle önlendi. Sebatspor'un 90+3'te bulduğu ikinci golün ardından tekrardan artan gerilim maçın bitiş düdüğü ile adeta patladı.

Maçın bittiğini ilan eden düdüğün çalmasıyla iki takımın futbolcuları arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalışsa da olaylar bir süre devam etti.

Suluova Sebatspor oyuncuları ve teknik heyeti geçenlerde karşılaştıkları Bölgesel Amatör Lig şampiyonu Türk Metal 1963 Spor oyuncularını maça çıkarken alkışlayarak tebrik etmişlerdi.