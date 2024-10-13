Çöp toplama merkezinde yangın

Kaynak: İHA
Çöp toplama merkezinde yangın

Konya Beyşehir'de evsel atıklarının döküldüğü çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nin evsel atıklarının döküldüğü çöp toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Huğlu Mahallesinde yerleşim merkezi dışındaki çöp toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler dumanla kaplanan yangın sahasına müdahale etti. Ekipler, bir süre sonra kontrol altına alınan yangını tamamen söndürdü.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal, mahalle sakinlerine çöplerin atılması esnasında yanıcı maddelerden uzak durulması uyarısında bulundu.

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