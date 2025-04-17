Çöp ve araç lastiği getirip metro merdivenlerine attılar

Çirkin saldırı istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Olay, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi. Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı. Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı