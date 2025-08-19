Çöp yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İHA
Çöp yüklü tır alev alev yandı

Çorum’da hareket halindeki çöp yüklü tırın dorsesi tutuştu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kırankışla yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Salih Kulu idaresindeki çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören şoför Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı.

Bu şekilde yangının kabin kısmına sıçraması önlendi.

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi zor olan yangına itfaiye ekipleri yoğun gayret harcadı.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Söndürme çalışmaları esnasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç sıraları oluştu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç geçişi, ekiplerin denetiminde tek şeritten sağlanarak normale döndü.

Son Haberler
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız
12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?
12 yaşındaki Zeynep’in kayalıklardan mı düştü?
Kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı
Kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı
Çöp yüklü tır alev alev yandı
Çöp yüklü tır alev alev yandı