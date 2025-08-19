Çöp yüklü tır alev alev yandı

Yangın, gece saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kırankışla yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Salih Kulu idaresindeki çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören şoför Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı.

Bu şekilde yangının kabin kısmına sıçraması önlendi.

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi zor olan yangına itfaiye ekipleri yoğun gayret harcadı.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Söndürme çalışmaları esnasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç sıraları oluştu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç geçişi, ekiplerin denetiminde tek şeritten sağlanarak normale döndü.