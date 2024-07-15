Copa America'da şampiyon Arjantin

Kaynak: AA
Copa America'da şampiyon Arjantin

Finalde Kolombiya ile karşılaşan Arjantin 1-0 galip gelerek Copa America'da şampiyonluğa ulaştı.

ABD'de düzenlenen Copa America finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya karşı karşıya geldi.

Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.

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