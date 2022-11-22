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Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çöp konteynerinin kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış çuvalın içerisinden 4 yavru köpek çıktı. Köpekler, Kadirli Hayvan Barınağında koruma altına alındı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:33
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Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı

Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
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Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde eşi ile birlikte yürüyüşe çıkan Yılmaz Aslan isimli kişi, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış çuvaldan ses gelince çuvalın yanına gitti. Çuvalın içerisinde bir canlının hareket ettiğini fark eden Yılmaz Aslan, açtığında çuvalın içerisinde 4 adet yavru köpek olduğunu fark etti.

Polisi arayan Yılmaz Aslan çöpe atılmış 4 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri yavru köpekleri koruma altına alarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti. Köpekleri çöpe atılmış çuval içerisinde bulan Yılmaz Aslan, “Sabah eşimle beraber yürüyüşe çıkmıştım. Buradan geçerken köpek sesini duydum. Biraz tedirgin oldum. Gittim çuvalı açınca köpek yavrularının atıldığını gördüm. Çuvalın ağzını açtım. Polisi aradım HAYDİ ekibi geldi köpekleri aldı barınağa götürdü. Bu 4 yavru köpeği kurtardığım için mutluyum ayrıca insanların bu kadar bencil olmasını kınıyorum. Çünkü bu dünya her ne kadar insanlarınsa hayvanların da” şeklinde konuştu. (İHA)

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