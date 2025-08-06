Çöplükte cesedi bulunmuştu: Adalet 12 yıl sonra yerini buldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çöplükte cesedi bulunmuştu: Adalet 12 yıl sonra yerini buldu!

Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte cesedi bulunan 1 günlük bebeğe ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan H.K. ve Ç.K.'nin, DNA testi ile anne ve baba oldukları ortaya çıktı.

Temizlik işçisi Ömer Ballıca, 3 Ağustos 2013'te Yeniyurt Mahallesi'ndeki belediyeye ait çöplükte ayrım yaptığı sırada bir poşet içerisinde erkek bebek cesedi buldu. Ballıca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi. O dönemde bebeğin kim veya kimler tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul dosyaları tekrar inceledi. Cesedi bulunan bebeğin dosyasına ilişkin yeniden çalışma başlatan ekipler, bebeğin anne ve babasının Niksar ilçesinde yaşayan ve olaydan bir süre sonra evlenen H.K. ve Ç.K. olabileceği üzerinde durdu. Gözaltına alınan H.K. ve Ç.K'nin yapılan DNA testiyle bebeğin anne ve babası oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba H.K. ile anne C.K., bugün adliyeye sevk edildi.

Çöplükte cesedi bulunmuştu: Adalet 12 yıl sonra yerini buldu!

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