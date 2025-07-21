Çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan çöp deponi ve geri dönüşüm tesislerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan çöp deponi ve geri dönüşüm tesislerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen tesiste biriken çöplerin tutuşması sonrası başlayan yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye yoğun bir duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yayılım göstermeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

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