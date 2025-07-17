Çöpte yiyecek ararken görüntülendi: Tepe Mahallesi'nde korku dolu anlar! ‘Dikkatli olun’ uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken kaydedildi.

Dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçenin 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşıyor.

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-1.jpg

Gece saatlerinde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-2.jpg

Bu sırada bazı mahalle sakinleri, cep telefonuyla yaklaşıp görüntü almaya çalıştığı sırada bir bozayı saldırmaya kalkınca korkulu anlar yaşandı.

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-3.jpg

Daha sonra ormanlık alana çekilen bozayılara ilişkin yetkililer, bu hayvanlara çok yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-5.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-6.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-7.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-8.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-9.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-10.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-10.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-11.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-12.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-15.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-18.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-19.jpg

pte-yiyecek-ararken-goruntulendi-tepe-mahallesinde-korku-dolu-anlar-dikkatli-olun-uyarisi-yenicag-20.jpg

Son Haberler
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!
Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!