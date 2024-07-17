Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler

İzmir’in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nden tepki çeken görüntüler geldi.
Bir ekmek fırınında çalıştığı iddia edilen bir şahıs, çöpün yanına atılan ekmekleri alarak evine giden yaşlı adamı öldüresiye dövdü.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, mahalleye ekmek getirmek için aracıyla gelen şahsın, elinde ekmek poşetiyle yürüyen yaşlı adamı fark etti.
Aracından inerek yaşlı adama hakaretler savuran şahsın, elindeki sopayla adama acımasızca saldırdı.
“İnsanlık ölmüş” dedirten görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.
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