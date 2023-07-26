Çorap izi hastalık habercisi mi

Editör: Naim Arıoğlu

Kalp krizi öldürüyor! Ancak kriz gelmeden önce insan vücudu bazı sinyaller veriyor. İşte onlardan bazıları…

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.

Yapılan araştırmalara göre hayatının belirli dönemlerinde kaygılı ruh haline sahip kişilerin kalp hastalıklarına daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Kaygı düzeyiniz birçok hastalığın sebebi olabilir.

Kalp rahatsızlıkları arasında en sık görülen semptomlar arasında bilinç kaybı ve bayılma yer alıyor. Bunun sebepleri arasında kalbin kanı iyi pompalayamamasının yanı sıra kalp akışının damarlarda tıkanması gibi etkenler de yer alıyor. Bilinç kaybı, bayılma gibi sorunlar ile karşılaştığınız anda uzman biri ile görüşmelisiniz.

Kan akışının azalması ya da kanın yeterince pompalanmaması sonucunda ortaya çıkan bu semptom sıklıkla görülen bir belirti değil. Şok etkisi ile ortaya çıkan bu sorun vücudunuzun tamamında görülebileceği belirli uzuvları üzerinde de görülebilir.

Yapılan araştırmalar egzama hastalarının %48'inin yüksek tansiyon, % 29'unun ise yüksek kolesterol olma olasılığını ortaya koyuyor. Zona hastalığından muzdarip olan kişilerin ise diğerlerine göre kalp hastalıklarına yakalanma riski %59 oranında daha fazla.

ÇORAP İZLERİNE DİKKAT!

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.