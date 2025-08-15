Çorap üretim atölyesi alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Çorap üretim atölyesi alevlere teslim oldu

Avcılar'da bir çorap atölyesinde başlayan yangın, kumaş ve ipliklerin tutuşmasıyla büyüdü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, itfaiye müdahalesi sirayeti önledi.

Yangın, 03.30 sıralarında Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi G642 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretim atölyesinde başlayan yangın, ipliklerin tutuşmasıyla hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede atölyeyi saran alevler 4 katlı binaya da kısmen sirayet ederken, yoğun duman bütün bir sokağı kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonunda alevler kontrol altına alınarak binaya sirayet etmeden bastırıldı. Evin hemen karşısında yer alan elektrik direğindeki elektrik akımı tedbiren ekipler tarafından kesildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan müdahalenin ardından atölye tamamen kullanılamaz hale gelirken atölyenin bulunduğu yapı kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

