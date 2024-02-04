Çorba candır

Günün en önemli öğünü kahvaltıda çorba içiyorsanız doğru bir beslenme bilincine sahipsiniz.



İşte uzmanların çorba ile ilgili görüşleri:

"Güne hem sıcak, hem de besleyici ve sindirimi zorlamayan bir başlangıç yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Gece açlığı sonrası midemize ilk giren besine titizlenmeliyiz. Bedenimize çok çiğnemek gerektiren, hazmı uzun sürecek besinlerle yüklenmek yerine hem pratik ve ekonomik bir çözüm varken, değerlendirmemek olmaz. Biz de zaman zaman onların bu güzel alışkanlığını sürdürebiliriz.

Doğru malzemelerle yaptığımız mis gibi çorba, yemek kadar doyurucudur ve diğer seçeneklere kıyasla daha hafif ve besin değeri daha fazla olabilir. Çorba ayrıca tokluğu arttırır.

Sabah çorbası, şekerli, karışık, alışılmış kahvaltı yerine en sevdiğiniz sebzeyi yemek için harika bir fırsattır.

Özellikle, sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu nedeniyle çok yararlı. Doğal olarak, size ev yapımı çorbalar öneririm. Bu şekilde, çorbanızı yapmak için kullandığınız sebzelerin türünü ve miktarını kontrol edebilir, ayrıca içinde tablet gibi yüksek tuz ve katkı maddesinin olmadığından da emin olursunuz. Önceden hazırlanmış çorbalar ve paket çorba karışımlarındaki sodyum ve nişasta olması nedeniyle protein açısından nispeten düşük ve karbonhidrat açısından yüksek olma eğilimindedir. Dışarıda yemek zorunda olduğum zaman da içinde ne olduğundan emin olduğum yemek alternatifleri arasında çorba yine ilk seçeneğim.”