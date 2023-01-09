Çorba kış aylarında her evin mutfağında mutlaka kaynayan bir yemektir. Uzmanların da tavsiye ettiği çorba soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmektedir. Peki, Çorba soğuk algınlığına iyi gelir mi? Çorba hangi hastalıklara iyi geliyor?

Hastalık dönemlerinde çorbanın tercih edilmesinin sebeplerinden biri sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Kış aylarında özellikle sıcak çorba içilmesi vücut direncini önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor. Çorba, vücut ısısını artırarak üşümeyi de engelliyor.

Çorbanın içerisinde yer alan bazı sebze, baklagil ve çeşnilerle makro ve mikro besin öğesi anlamında beslenme destekleniyor. Böylece hem lezzetli hem de sağlıklı çorbalar tüketilmiş oluyor. Kırmızı et ile hazırlanan çorbalar da vücudun direncini artırıp; soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor.

Mevsimine uygun olacak şekilde pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar, brokoli, pancar gibi mevsim sebzeleri ile yapılan çorbalar, bir vitamin deposudur. Sebzelerin içeriğindeki A, C ve E vitaminleri bağışıklığı ciddi olarak destekleyen savaşçılardır.

ÇORBA SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR Mİ?

Bağışıklığı güçlendirmekte A ve C vitaminleri vücudun en önemli silahları arasında. Havuç, kereviz, soğan ve sarımsak gibi sebzelerde A, C ve K vitaminleri ile diğer mineraller bulunur. Bu vitaminler, yalnızca sağlıklı bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olmakla kalmaz, iyileşme süresini de kısaltır.

İlikli kemik suyu da çok faydalıdır. İçeriğindeki yoğun jelatin ve glutaminle bağırsak duvarını koruyor, onarıyor ve enflamasyonu önlüyor.

ÇORBA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Çorba grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirip, vücut ısısını koruyarak hastalığı daha rahat atlatmaya yardımcı olur.