Corbas Cezaevi’nde film gibi firar! İnanılmaz kaçış planı

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nde yaşanan firar olayı ülke gündemine oturdu. Cuma günü yaşanan olayda, 20 yaşındaki bir mahkum, cezasını tamamlayan koğuş arkadaşının tahliyesinden yararlanarak valizine gizlenip cezaevinden çıkmayı başardı. Fransız yetkililer, firarın tahliye işlemleri sırasında yaşandığını ve mahkumun dışarı çıkarılmadan fark edilmediğini belirtti.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçış sonrası Corbas Cezaevi yönetimi tarafından idari soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Lyon Cumhuriyet Savcılığı da firara ilişkin adli soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Soruşturma kapsamında cezaevinin güvenlik prosedürleri yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Valizlerin içeriklerinin nasıl kontrol edildiği ve tahliye işlemlerinin denetim düzeyleri sorgulanıyor.

FİRARIN ARDINDA ORGANİZE SUÇ BAĞLANTISI MI VAR?

AFP’nin BFMTV’ye dayandırdığı haberine göre firarın arkasında organize suç bağlantısı olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, mahkumun önceki sabıka kayıtlarının oldukça kabarık olduğunu ve bazı suç ağlarıyla ilişkileri bulunduğunu belirtti. Soruşturma dosyasına bu bağlantılar da dahil edildi. Kaçışın yalnızca kişisel değil, dış destekli olabileceği yönünde şüpheler artıyor.

FİRARİYİ ARANIYOR

Fransa genelinde güvenlik birimleri alarma geçirildi. Özellikle Lyon’daki emniyet birimleri, firarinin saklanabileceği adreslerde arama çalışmaları başlattı. Valiz firarı olayı sonrası, benzer kaçış girişimlerine karşı cezaevlerinde kontrol ve denetim süreçlerinin sıkılaştırılması gündemde. Corbas Cezaevi’nde görevli personelin ihmalleri veya ihmalin kasıtlı olup olmadığı da soruşturuluyor.

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