Çördek otu kulunç ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kulunç ağrılarına iyi gelen çördek otunun faydaları dikkat çekti.

KULUNÇ AĞRILARI NEDİR?

Kulunç ya da tıp dilindeki adıyla myofasial ağrı sendromu, kas veya kası saran zar içerisinde gerilim sonucu kısalmış kasın gevşeyememesi nedeni ile oluşan kas düğümcükleridir.

ÇÖRDEK OTUNU NASIL KULLANILIR?

Yaprak ve çiçekleri kaynatılıp içilebildiği gibi, toz haline getirilerek de kullanılır. Bu bitki hakkında maalesef fazla bir bilgi bulamadık.

Yukarıda bulabildiğimiz şeyleri yazmaya çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla bilgi verelim ama maalesef çok büyük araştırmalar yapmamıza rağmen bu kadar bilgi elde edebildik.

Bitkiye çördek otu da deniliyor lakin o şekilde de internette pek bir bilgi maalesef yok.

Sizler bu bitki hakkında bilgi elde ederseniz yorum bölümümüzden bizlere ulaştırırsanız yazımıza ilave ederiz ki tüm araştırma yapanlara yararlı olalım.