Çördek otu mide zafiyetine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mide zafiyetine iyi gelen çördek otunun faydaları dikkat çekti.

MİDE TEMBELLİĞİ NEDİR?

Vücutta yer olan organların her birinin, bir diğerinden farklı ve önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin ise belli bir zaman dilimi içerisinde yerine getirilmesi ve olağan sürecin devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Organların işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden olabilmektedir.

Tembel, yavaş mide ya da gecikmiş mide boşalması olarak bilinen ‘gastroparezi’, midenin olağan sürede sindirmesi gereken besinleri daha uzun sürede sindirmesi durumu olarak tanımlanmaktadır.

Gastroparezi ya da bir diğer adıyla ‘mide tembelliği’, mide içerisinde bulunan kasların normal spontan hareketini etkileyen bir durumdur. Rutin işleyiş biçiminde olması gereken, güçlü kas kasılmalarının, gıdaların sindirim sisteminden geçmesini sağlamasıdır. Ancak mide tembelliği durumunda, mide hareketliliği yavaşlar veya mide çalışmaz duruma gelir. Bu durum da midenin boşalmasını engellemektedir.

MİDE TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Asit, reflü

-Mide ekşimesi

-Mide bulantısı

-Mide şişkinliği

-Karın ağrısı, şişliği

-Çok az besin tüketilmesine rağmen doyma hissi

-Tüketilen yiyeceklerin kısa süre sonra kusulması,

-Kan şekerindeki değişimler,

-İştahsızlık,

-Ani kilo kayıpları,

-Beslenme isteğinin olmaması örnek gösterilebilir.

ÇÖRDEK OTUNU NASIL KULLANILIR?

Yaprak ve çiçekleri kaynatılıp içilebildiği gibi, toz haline getirilerek de kullanılır. Bu bitki hakkında maalesef fazla bir bilgi bulamadık.

Yukarıda bulabildiğimiz şeyleri yazmaya çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla bilgi verelim ama maalesef çok büyük araştırmalar yapmamıza rağmen bu kadar bilgi elde edebildik.

Bitkiye çördek otu da deniliyor lakin o şekilde de internette pek bir bilgi maalesef yok.

Sizler bu bitki hakkında bilgi elde ederseniz yorum bölümümüzden bizlere ulaştırırsanız yazımıza ilave ederiz ki tüm araştırma yapanlara yararlı olalım.