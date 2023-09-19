Çördek otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen çördek otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çördek otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen çördek otunun faydaları dikkat çekti.

ÇÖRDEK OTU NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÖRDEK OTUNUN FAYDALARI

-İdrar söktürür.

-Hazımsızlık ve mide zafiyetini giderir.

-Kulunç ağrılarını keser.

-Zayıf çocukların gelişmesine yardımcı olur.

- Kas ağrılarını giderir.

ÇÖRDEK OTUNU NASIL KULLANILIR?

Yaprak ve çiçekleri kaynatılıp içilebildiği gibi, toz haline getirilerek de kullanılır. Bu bitki hakkında maalesef fazla bir bilgi bulamadık.

Yukarıda bulabildiğimiz şeyleri yazmaya çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla bilgi verelim ama maalesef çok büyük araştırmalar yapmamıza rağmen bu kadar bilgi elde edebildik.

Bitkiye çördek otu da deniliyor lakin o şekilde de internette pek bir bilgi maalesef yok.

Sizler bu bitki hakkında bilgi elde ederseniz yorum bölümümüzden bizlere ulaştırırsanız yazımıza ilave ederiz ki tüm araştırma yapanlara yararlı olalım.

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