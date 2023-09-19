Çördek otu zayıf çocukların gelişmesine böyle yardımcı oluyor

Zayıf çocukların gelişmesine yardımcı olan çördek otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çördek otu zayıf çocukların gelişmesine böyle yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Zayıf çocukların gelişmesine yardımcı olan çördek otunun faydaları dikkat çekti.

ÇÖRDEK OTU NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÖRDEK OTUNU NASIL KULLANILIR?

Yaprak ve çiçekleri kaynatılıp içilebildiği gibi, toz haline getirilerek de kullanılır. Bu bitki hakkında maalesef fazla bir bilgi bulamadık.

Yukarıda bulabildiğimiz şeyleri yazmaya çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla bilgi verelim ama maalesef çok büyük araştırmalar yapmamıza rağmen bu kadar bilgi elde edebildik.

Bitkiye çördek otu da deniliyor lakin o şekilde de internette pek bir bilgi maalesef yok.

Sizler bu bitki hakkında bilgi elde ederseniz yorum bölümümüzden bizlere ulaştırırsanız yazımıza ilave ederiz ki tüm araştırma yapanlara yararlı olalım.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı Güncel
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir?
Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro Spor
Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Güncel
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil Magazin
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi Güncel
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi Güncel
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi