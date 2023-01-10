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Çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir?

İlaç yapımında kullanılan çörek otu Hint ve Orta Doğun mutfaklarında yaygın olarak kullanılan bir baharat türüdür. Ülkemizde de mutfaklarda tercih edilen çörek otunun pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, Çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:12
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Çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir?

Çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir?
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Bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenen çörek otu ilaç yapımında da kullanılmaktadır. Mutfaklarda börek, poğaça üzerine serpilerek kullanılan çörek otu salatalara da katılarak tüketilmektedir. Peki, Çörek otunun faydaları neler? Çörek otu neye iyi gelir?

Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otunun bağışıklık sisteminden mide ve sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Çörek otu hamur bazlı yiyeceklerin süslenmesinde ve salatalarda sıklıkla tüketilmektedir. Peki, çörek otunun fayları neler?

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELER?

-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

-Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

-Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

-Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

-Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

-Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

-Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.

-Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.

Çörek otunun yararları için aslında tüm bilgiler kanıtlanmış değildir. Astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme, adet sancıları gibi hastalıklar ve şikayetlerle ilgili de tüketilen çörek otunun faydaları ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Son yıllarda yağ ve toz haline getirilerek de kullanılan çörek otu artık sadece börek, poğaça gibi yiyecekleri süslemek için tercih edilmiyor.

Türk mutfağında baharat olarak yine çorbaları, salataları ve mezeleri lezzetlendirmek için kullanılır. Çörek otu yağının ise kızartmalar için kullanılması önerilmez. Yemeğinizi yaptıktan sonra ilave edebilirsiniz. Smoothie, latte ve çay gibi içeceklerinize de çörek otu yağı ekleyebilirsiniz.

Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Çörek otu yağını da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

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