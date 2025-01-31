Çörekotu yağına yoğun talep

Kaynak: İHA
Çörekotu yağına yoğun talep

Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, havaların soğumasıyla vatandaşların akın akın akın geldiğini söyledi. Vatandaşların öncelikli tercihi gripten korunmak için oluyor.

Çörekotu yağı, kış mevsiminin gelmesi ile popülerliğini arttırdı. Eskişehir'de Selim Yalçıner, çörekotu yağı üretimi yapıyor. Yalçıner, kışı gelmesiyle taleplerin arttığını söyledi.

Sert ve keskin bir aroması olan çörekotu yağı ve çörek otu; şifalı etkileriyle dikkat çekerek, vatandaşların gözde baharatlarından olmaya devam ediyor. Kışın gripten korunmak isteyen vatandaşlar bağışıklığını güçlendirmek için çörekotu yağı almayı tercih ediyor.

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"TADI NE KADAR ACIYSA O KADAR FAYDALI"

Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner satışlarının oldukça iyi gittiğini vurgulayarak, "Vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Satışlarım güzel gidiyor. Özellikle kışın bağışıklık güçlendirici doğal şifa yöntemleri arıyorlar ve bu yağa başvuruyorlar. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor. Dükkân hep kalabalık oluyor diyebilirim. Fiyatlar ise 150 ila 280 lira arasında değişiyor" dedi.

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