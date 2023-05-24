Çorlu Tiyatro Festivali için geri sayım başladı

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çorlu Tiyatro Festivali, 31 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Çorlu Tiyatro Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Çorlu Tiyatro Festivali’nde, hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz tiyatro oyunları sahnelenirken, çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri yaratıcı drama atölyeleri de yer alacak. 31 Mayıs ile 4 Haziran arasında Çorlu’nun altı farklı noktasında izleyiciler, 13 farklı tiyatro oyununu izleme fırsatı bulacak.

Çorlu Tiyatro Festivali; Hıdırağa Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Reşadiye Mahallesi ve Nusratiye Mahallesi’nde kurulacak açık hava sahnelerinin yanı sıra Çardaklı Çeşme Sahnesi ve Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde de tiyatroseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında sahnelenecek tüm oyunlar, yaratıcı drama atölyeleri ve konferanslara katılım biletsiz ve ücretsiz olup Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde sahnelenecek oyunlar için tiyatroseverler ücretsiz biletlerini Çorlu Belediyesi zemin katında bulunan tiyatro gişesinden temin edebilecek.

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