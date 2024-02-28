Çorlu Tren Faciası karar duruşması yarın

Kaynak: ANKA
Çorlu Tren Faciası karar duruşması yarın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı tren faciasının karar duruşması yarın yapılacak.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.

Çorlu tren faciasına ilişkin 5 yıldır devam eden davada yarın yapılacak duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

23 Kasım'da gerçekleştirilen 17. duruşmada savcı, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'ın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mütalaada, aralarında dört mühendisin de bulunduğu diğer 10 sanığın ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de adalet taleplerini dile getiriyor. Ölenlerin yakınlarının çağrısıyla birlikte adalet arayışı sona eriyor.

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